В ООН напомнили Израилю, что насильственное перемещение населения запрещено

Фото: ТАСС/AP/Mohammed Hajjar

Заявления представителей Израиля с требованием переселить жителей Газы в другие страны вызывает сильное беспокойство, так как такие действия нарушают международное право. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека в социальной сети X (ранее Twitter).

Как сообщили в ООН, уже около 85% людей в Газе являются внутренне перемещенными. В организации подчеркнул, что эти люди имеют прав вернуться домой.

"Международное законодательство запрещает насильственное перемещение защищаемых лиц на оккупированную территорию или депортацию с нее", – сообщили в ООН.

Число погибших в секторе Газа в результате израильских атак достигло 22 185, ранения получили более 57 тысяч человек.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев. По его словам, завершение наземной операции, проводимой в секторе Газа, будет тогда, когда армия обороны Израиля достигнет всех целей и ликвидирует радикальное палестинское движения ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.