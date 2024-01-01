Верховный суд Израиля отменил один из ключевых законов судебной реформы

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Верховный суд Израиля признал недействительным один из ключевых законов судебной реформы правительства премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Он отменил поправку к основному закону, которая предполагала принцип разумности и ограничение контроля решения исполнительной власти, сообщает радиостанция Kan.

Как отмечается, за такое решение проголосовали 8 из 15 судей коллегии Верховного суда государства. В частности, 12 из 15 судей одобрили вмешательство Верховного суда в исключительных ситуациях.

До этого Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев. По его словам, завершение наземной операции, проводимой в секторе Газа, будет тогда, когда армия обороны Израиля достигнет всех целей и ликвидирует радикальное палестинское движения ХАМАС.

Ранее израильский посол в РФ Александр Бен Цви сообщил, что Израиль не собирается начинать войну против Ирана. Он также предупредил, что есть риск втягивания в палестино-израильский конфликт организации "Хезболлах".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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