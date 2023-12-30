Нетаньяху назвал сроки окончания войны в Газе

Фото: РИА Новсти/Алексей Никольский

Боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает РИА Новости.

"Достижение победы требует больше времени. Война в самом разгаре. Мы боремся на всех фронтах", – сказано в сообщении.

Как он утверждает, завершение наземной операции, проводимой в секторе Газа, будет тогда, когда армия обороны Израиля достигнет всех целей и ликвидирует радикальное палестинское движения ХАМАС.

При этом, по словам Нетаньяху, если "Хезболлах" расширит масштаб противостояния, тогда Израиль будет вынужден нанести такие удары, которые ни ливанское движение, ни Иран не представляют.

Ранее израильский посол в РФ Александр Бен Цви сообщил, что Израиль не собирается начинать войну против Ирана. Он также предупредил, что есть риск втягивания в палестино-израильский конфликт организации "Хезболлах".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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