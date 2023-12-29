Израиль хочет переселить в Египет 100 тыс палестинцев из Газы – СМИ

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Израиль вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа, на первом этапе речь идет о не менее 100 тысячах человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Как сообщил источник агентства, правительство Израиля вынашивает планы переселения в Египет палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности на период активной фазы военной операции и постконфликтного восстановления анклава.

Отмечается, что на первом этапе речь может идти о перемещении на территорию соседнего государства не менее 100 тысяч человек. В дальнейшем таким образом планируется депортировать еще несколько партий жителей Газы.

При этом оплату лагерей для палестинцев в Египте и финансовую помощь Каиру могут взять на себя США. Это, по словам источника, является весомым аргументом в контексте испытываемых этой страной экономических трудностей.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили в телефонном разговоре подготовку к действиям, направленным на стабилизацию остановки в секторе Газа.

Согласно последним данным, более 21 тысячи человек погибли в секторе Газа из-за израильских бомбардировок анклава.