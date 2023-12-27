Минздрав Газы сообщил о более 21 тыс погибших при ударах ЦАХАЛ

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Более 21 тысячи человек погибли в секторе Газа после начала конфликта между Израилем и радикальной палестинской организацией ХАМАС, пострадали свыше 55 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава анклава Ашрафа аль-Кудра.

"С 7 октября число погибших в результате израильской агрессии возросло до 21 110, еще 55 243 человека ранены", – говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 20 915 погибших в анклаве. Число раненых тогда составляло 54 918 человек, уточнили в местном Минздраве.

Говоря о войне с палестинской стороной, израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал три условия мира с анклавом. Палестинское общество должно быть "дерадикализовано", сектор Газа – демилитаризован, а боевики ХАМАС должны быть ликвидированы, подчеркнул политик.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".