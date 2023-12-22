Посол Палестины допустил расширение конфликта на Ближнем Востоке на другие страны

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Конфликт между Палестиной и Израилем может распространиться и на другие страны Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинского посла в Вене Салаха Абделя Шафи.

Среди причин расширения конфликта дипломат назвал эскалацию конфликта между Израилем и движением "Хезболлах" на границе с Ливаном. Также напряженной остается ситуация с движением судов в Красном море из-за нападений йеменских хуситов на корабли, которые движутся в сторону еврейского государства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит вести бои в секторе Газа до освобождения всех заложников и ликвидации палестинского движения ХАМАС. После уничтожения ХАМАС Нетаньяху пообещал использовать власть для гарантии того, чтобы анклав больше не угрожал Израилю.

До этого ХАМАС заявило, что не будет соглашаться на перемирие с Израилем, если его длительность будет менее двух недель.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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