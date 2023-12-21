Нетаньяху заявил, что Израиль не остановит конфликт в Газе до возвращения всех заложников

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Израиль продолжит вести бои в секторе Газа до освобождения всех заложников и ликвидации палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост: сдаться или умереть", – сказал он.

По словам премьер-министра страны, у радикалов не останется другого выбора. После уничтожения ХАМАС Нетаньяху пообещал использовать власть для гарантии того, чтобы анклав больше угрожал Израилю.

Ранее стало известно, что палестинские группировки, в том числе ХАМАС, не собираются вести переговоры с израильской стороной по теме освобождения заложников до полного прекращения огня.

До этого руководитель израильского Моссада Давид Барнеа выступил с идеей начать недельное перемирие с ХАМАС для освобождения порядка 40 заложников, среди которых – женщины, мужчины старше 60 лет, тяжелобольные или раненые.

Палестинские боевики не приняли это предложение. В прессе со ссылкой на египетских чиновников сообщали, что отказ ХАМАС был озвучен, чтобы вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки.

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