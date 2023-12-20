Израиль предложил ХАМАС паузу в боях на неделю для обмена пленными – СМИ

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Израиль предложил радикальной палестинской группировке ХАМАС установить паузу в боевых действиях на неделю в рамках новой договоренности об освобождении пленных. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

С такой идеей выступил глава израильского Моссада Давид Барнеа. Он предложил возобновить переговоры с ХАМАС, чтобы обеспечить освобождение около 40 пленных: женщин, мужчин старше 60 лет и тяжелобольных либо раненых людей.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

17 декабря СМИ сообщали о том, что Израиль и движение ХАМАС готовы возобновить перемирие в секторе Газа. По информации журналистов, разногласия между сторонами остаются по поводу деталей сделки.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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