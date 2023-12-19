Израиль готов к новой гуманитарной паузе ради освобождения заложников

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Израиль готов к новой гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом сообщил израильский президент Ицхак Герцог во время выступления перед послами и дипломатами 80 стран, представленных в стране, передает ТАСС.

"Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи (для сектора Газа. – Прим. ред.), чтобы обеспечить освобождение заложников", – процитировала Герцога его канцелярия.

Ранее израильский диппредставитель в РФ Александр Бен Цви сказал, что в плену у боевиков ХАМАС находятся еще трое россиян, суммарно заложниками остаются около 130 человек. По словам советника в офисе премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана, речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове. Все трое не числятся кадровыми военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), уточнил он.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил ракеты в сторону Израиля. Боевики ХАМАС, помимо этого, напали на приграничные населенные пункты и взяли в заложники мирных жителей. ЦАХАЛ ответил на эти действия операцией "Железные мечи".

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