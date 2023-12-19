Песков заявил, что РФ проделала огромную работу по эвакуации из Газы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Россия проделала огромную работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа, она дала хороший результат. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, это были титанические условия абсолютно", – отметил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что механизм работы был слаженным, контакты осуществлялись со всеми причастными к этой ситуации сторонами. Были достигнуты сложные договоренности, обеспечена логистическая цепочка по эвакуации россиян.

Песков назвал проделанную работу "очень хорошей" и "нужной".

Накануне вечером спецборт МЧС России доставил в Домодедово заключительную группу эвакуированных из сектора Газа россиян. На борту находились 73 гражданина РФ, в том числе 45 детей. Всего российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека, из них 518 детей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово