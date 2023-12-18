Спецборт МЧС РФ доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан РФ

Фото: ТАСС/МЧС России

Спецборт МЧС России доставил в Домодедово заключительную группу эвакуированных из сектора Газа россиян, сообщает РИА Новости.

Самолет Ил-76 доставил из Каира 73 гражданина РФ, в том числе 45 детей. Всего российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека, из них 518 детей. Речь идет обо всех изъявивших желание россиян и членов их семей.

"В соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС России завершила работу на территории Египта. По поручению главы МЧС России прибывшим бортом Ил-76 специалисты ведомства вернулись домой", – заявили в МЧС.

Ранее специалисты Минздрава РФ завершили работу в Египте по эвакуации граждан из сектора Газа. Бригады ведомства направились в Москву. Как отметил помощник министра здравоохранения, все задачи были выполнены.

Владимир Путин ранее поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств