Российские врачи завершили работу в Египте, связанную с эвакуацией из Газы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специалисты Минздрава РФ завершили работу в Египте по эвакуации граждан из сектора Газа. Бригады ведомства направились в Москву, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Бригада специалистов Минздрава России вылетела в Москву, сопровождая на борту группу из 73 человек, в том числе 45 детей", – цитирует его ТАСС.

Как отметил помощник министра здравоохранения, все задачи были выполнены.

Ранее спецборт Ил-76 МЧС РФ вылетел из Каира в Москву с последними эвакуированными россиянами из сектора Газа.

Днем 18 декабря глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что ведомство завершает работу по эвакуации граждан РФ из Газы. Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека.

Владимир Путин ранее поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств