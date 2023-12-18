МЧС РФ сообщило о завершении эвакуации россиян из сектора Газа

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом рассказал глава ведомства Александр Куренков, слова которого приводит ТАСС.

"В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан – еще 73 человека, в том числе 45 детей. Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека", – уточнил он.

Министр обратил внимание, что все заявки, которые поступили через министерство иностранных дел России, были выполнены. Куренков отметил, что решение о выводе из Египта оперативной группы МЧС принял Владимир Путин.

Ранее врачи провели осмотр 120 россиян, которые прибыли из Газы, у некоторых диагностировали заболевания, одну женщину положили в больницу. В Минздраве уточнили, что состояние одной госпитализированной женщины – гражданки Палестины – оценивается как удовлетворительное.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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