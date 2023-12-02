Дипломаты РФ получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа

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Российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алию Зарипову.

По ее словам, этот факт проверяется. Она подчеркнула, что находящиеся в секторе Газа соотечественники рассказали о гибели российского гражданина Маджеда Хассуны. Он погиб в результате удара израильской армии по дому, где проживали его отец и другие родственники.

Зарипова добавила, что пока других данных у российского представительства нет. В случае подтверждения смерть Хассуны станет первой зафиксированной гибелью гражданина РФ в секторе Газа с момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС.

1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на ЦАХАЛ. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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