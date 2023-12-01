Число погибших в секторе Газа после окончания перемирия превысило 60 человек

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Более 60 человек погибли и десятки пострадали в результате ударов Израиля по сектору Газа после прекращения перемирия. О жертвах сообщает "Аль-Акса", ссылаясь на данные министерства здравоохранения анклава.

Рано утром в пятницу, 1 декабря, Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава. До этого в израильских населенных пунктах, расположенным рядом с Газой, звучали сигналы тревоги.

На этом фоне израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

В свою очередь, в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнили, что палестинская сторона не выполнила условия по освобождению из плена большего числа женщин и возобновила ракетный обстрел граждан.



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