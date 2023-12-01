Песков анонсировал продолжение работы по освобождению россиян, взятых ХАМАС в заложники

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Россия продолжит свои усилия по освобождению взятых в заложники радикальным движением ХАМАС россиян, несмотря на возобновление военных действий между Израилем палестинскими радикалами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжим наши усилия и контакты со всеми соответствующими сторонами", – сказал Песков.

Также пресс-секретаря российского лидера попросили прокомментировать факт начала военных действий на территории сектора Газа.

"Мы предпочли бы увидеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы", – ответил он.

По мнению представителя Кремля, вариант с продолжением перемирия был бы целесообразнее из-за гуманитарной катастрофы в секторе Газа, а также с учетом незавершенного процесса по освобождению заложников.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что РФ признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников. Ирина Татти и Елена Труфанова были освобождены 29 ноября вне рамок сделки Израиля и ХАМАС.

1 декабря стало известно, что ХАМАС не выполнила условия по освобождению из плена большего числа женщин и возобновила ракетный обстрел Израиля. Поэтому в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху объявили о продолжении военных действий.

До этого израильская сторона освободила седьмую группу палестинских заключенных, в которую вошли 30 человек. Автобус с освобожденными заключенными покинул тюрьму Офер в сопровождении Красного Креста и направлялся в город Бейтуния в Палестинской автономии.



При этом ранее в еврейском государстве выразили готовность продления режима прекращения огня в секторе Газа тогда, когда ХАМАС будет освобождать 10 заложников. Однако если движение радикалов не выполнит условия соглашения, то боевые действия продолжатся. По данным на 30 ноября, в секторе Газа находились не менее 140 заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств