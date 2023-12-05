В Москве приземлился спецборт МЧС с еще 120 россиянами, эвакуированными из Газы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Москву прибыл девятый спецборт МЧС России, на борту которого находятся 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В МЧС отметили, что с начала гуманитарной миссии самолеты ведомства перевезли более 880 человек, из них свыше 380 детей, пожелавших покинуть зону конфликта между Палестиной и Израилем.

Всем эвакуированным оказывается медицинская и психологическая помощь. Пункты временного размещения были развернуты в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.

Кроме того, как сообщили в МЧС, российская сторона 12 рейсами доставила уже более 288 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы в город Эль-Ариш.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД РФ помогли оформить утраченные документы, а также проконсультировали более 600 россиян, которых эвакуировали из сектора Газа.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников.



Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово