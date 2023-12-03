Представительство РФ заявило об отсутствии связи с некоторыми россиянами в Газе

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С некоторыми гражданами РФ в секторе Газа не получается связаться. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

Несмотря на отсутствие связи, представительство пытается до сих пор связаться с ними. При этом она уточнила, что дипломаты пока не проверяли данные о смерти россиянина в секторе Газа.

Также пресс-секретарь ведомства заявила, что эвакуация россиян из Газы будет проходить столько времени, сколько понадобиться.

"Сколько времени потребуется, мы предсказать не можем, поскольку списки на выход одобряются партиями", – добавила она.

Ранее сообщалось, что вывоз из сектора Газа российских граждан и членов их семей продолжается. Эвакуационные мероприятия вновь стартовали 2 декабря.

До этого появилась информация, что почти 200 человек из составленного ранее Россией списка ожидают эвакуацию из сектора Газа.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что всего из Газы удалось вывести и доставить в Москву 762 человека и около 950 обратившихся за эвакуацией. В их числе не только граждане России, но и члены их семей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва продолжит свои усилия по освобождению россиян, взятых в заложники радикальным движением ХАМАС, несмотря на возобновление военных действий.



Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу