Нетаньяху подтвердил, что Израиль возобновит бои в Газе после гуманитарной паузы

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Израиль вновь приступит к проведению наземной операции в секторе Газа после завершения текущей гуманитарной паузы. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

"За последнюю неделю мы добились огромного успеха – возвращения многих десятков наших похищенных. Неделю назад это могло прозвучать невообразимо", – отметил он.

При этом Нетаньяху добавил, что Израиль не может не начать вновь боевые действия, поскольку необходимо дойти до победного конца. По его словам, этой политики придерживается кабинет министров, военнослужащие и весь народ.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах Египта утверждает, что перемирие между Израилем и ХАМАС могут продлить еще на два дня.

Ранее представители Израиля на переговорах в Дохе заявили, что готовы продлить еще на три дня паузу в боевых действиях в секторе Газа, если будут освобождены все израильские женщины и дети, удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС

До этого СМИ сообщали о том, что гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС, которое предполагает освобождение заложников и прекращение огня, могут продлить еще на два дня, то есть до утра 2 декабря.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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