Перемирие между ХАМАС и Израилем могут продлить еще на два дня – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/MOHAMMED SABER

Гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС, которое предполагает освобождение заложников и прекращение огня, могут продлить еще на два дня, то есть до утра 2 декабря. Об этом заявил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на израильский источник.

Уточняется, что возможное продление перемирия на два дня было достигнуто при посредничестве Катара и Египта. Как сообщил источник, такая мера необходима для освобождения большего числа израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа.

Нынешнее соглашение о перемирии предусматривалось до утра 30 ноября.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

После сообщалось, что палестинская сторона достигла договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарной паузы с израильской стороной. По этим соглашениям предполагается освобождение заложников и прекращение огня на два дня.

Однако Армия обороны Израиля сообщила 28 ноября о нарушении ХАМАС режима гуманитарного перемирия, поскольку на севере Газы по ЦАХАЛ был открыт огонь. Представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС) Абу Убайда, в свою очередь, также обвинил ЦАХАЛ в нарушении соглашения о перемирии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств