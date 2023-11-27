ХАМАС объявил о продлении перемирия с Израилем на два дня

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Радикальное палестинское движение ХАМАС достигло договоренности с Катаром и Египтом о продлении гуманитарного перемирия с Израилем, по которому предполагается освобождение заложников и прекращение огня, на два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ХАМАС.

При этом продление гуманитарного перемирия осуществляется на тех же условиях, на которых было подписано предыдущее перемирие.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан сообщил, что перемирие в Газе будет продлеваться на день за освобождение каждых десятерых новых заложников. Он добавил, что этот процесс будет зависеть от числа имеющихся заложников.

24 ноября в 07:00 по местному времени между сектором Газа и Израилем началось гуманитарное перемирие длиной в четыре дня.

Представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари говорил, что суммарно стороны планируют за четыре дня освободить из Газы 50 израильских пленных в обмен на полное прекращение огня, передачу гумпомощи и 150 палестинских женщин и детей.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".



ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям