Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу – СМИ

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Соглашение о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем вступило в силу. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Уточняется, что четырехдневное гуманитарное перемирие началось в 07:00 по местному времени (08:00 по московскому). В прямом эфире телеканал транслирует кадры административного центра сектора Газа, где на данный момент сохраняется спокойная обстановка.

Как пишет газета The Times of Israel, в часы, предшествовавшие перемирию, израильская армейская пресс-служба два раза сообщала о срабатывании сирен в граничащих с палестинским анклавом районах.

Ранее сообщалось, что Израиль продолжит в течение не менее двух месяцев операции в Газе после гуманитарной паузы.

Со слов министра обороны Израиля Йоава Галанта, перерыв в боевых действиях будет непродолжительным, в ближайшие дни произойдет первый обмен заложниками. Галант отметил, что после окончания перемирия страна возобновит боевые действия "с высокой интенсивностью".

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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