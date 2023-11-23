В Израиле заявили о намерении продолжить операции в Газе после гуманитарной паузы

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Израильская сторона после гуманитарной паузы возобновит операции в Газе и продолжит их в течение не менее двух месяцев. Об этом рассказал министр обороны Израиля Йоав Галант, пишет The Times of Israel.

По его словам, перерыв в боях будет непродолжительным, в ближайшие дни произойдет первый обмен заложниками. Галант подчеркнул, что после окончания перемирия Израиль возобновит боевые действия "с высокой интенсивностью".

Во время общения с военными армейского спецназа глава ведомства добавил, что в течение паузы бойцам необходимо провести организационную работу, запастись оружием и приготовиться к тому, чтобы продолжить сражение.

"Бои продолжатся, потому что нам нужно добиться полной победы, а также создать условия для освобождения следующих групп заложников. Такое возможно только при условии, что мы продолжим оказывать давление", – заключил Галант.

Гуманитарное перемирие в секторе Газа начнется в пятницу, 24 ноября, в 08:00 по московскому времени. Пауза продлится четыре дня. Эти данные подтвердили в МИД Катара и в ХАМАС.

Первую партию израильских пленных из 13 человек передадут 24 ноября около 16:00 по местному времени. В общей сложности стороны планируют освободить из анклава 50 израильских заложников в обмен на полное прекращение огня, передачу гуманитарной помощи и 150 палестинских женщин и детей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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