Верховный суд Израиля отклонил иск против сделки по освобождению заложников

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Верховный суд Израиля принял решение отклонить иск против решения правительства государства о сделке по освобождению части заложников, которые удерживаются в секторе Газа палестинской радикальной организацией ХАМАС. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan.

Судьи заявили, что в этом вопросе необходимости для вмешательства высшей судебной инстанции нет. Вместе с тем они постановили, что поднятая проблема "глубоко затрагивает соображения, связанные с войной и миром и внешней политикой, и является прерогативой правительства".

Ранее сообщалось, что сделка Израиля с ХАМАС по четырехдневной гуманитарной паузе имеет ограничение в 10 дней. Она будет состоять из нескольких этапов.

Соглашение будет являться действующим с момента освобождения первой группы заложников. Так, на первом этапе палестинская организация обязуется отпустить в еврейское государство 50 пленных.

В МИД Катара согласовали гуманитарную паузу в секторе Газа. О ее старте объявят в течение суток.

В ХАМАС, в свою очередь, также подтвердили достижение договоренности с израильской стороной о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе и освобождении заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу