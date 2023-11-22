В Катаре официально объявили о согласовании гуманитарной паузы в секторе Газа

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В МИД Катара официально объявили о согласовании гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщается на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Время начала перемирия будет объявлено в ближайшие 24 часа и продлится четыре дня с возможностью продления. Соглашение предусматривает освобождение 50 израильских заложников из Газы в обмен на освобождение ряда палестинских заключенных в Израиле. При этом число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения.

Кроме того, временное перемирие также позволит пропустить большее число гуманитарных конвоев и грузов помощи, включая топливо, предназначенное для гуманитарных нужд.

В МИД Катара отметили особую важность посреднических усилий Египта и Соединенных Штатов в согласовании данных договоренностей.

Ранее в правительстве Израиля подтвердили, что был одобрен план по возвращению израильских заложников из сектора Газа. Отмечалось, что по окончании временного перемирия израильская военная операция в Газе продолжится.

В ХАМАС, в свою очередь, также подтвердили достижение договоренности с Израилем о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе и освобождении заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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