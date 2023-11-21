Израиль отказался сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине

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Израиль не станет взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС) в рамках расследования ситуации в Палестине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Израиля Лиора Бен-Дора.

Он отметил, что Тель-Авив не доверяет следственным комиссиям данного суда, так как их повестка заранее известна. Кроме того, отметил Бен-Дор, у страны уже имелся подобный опыт сотрудничества в 2009 году, когда после операции в секторе Газа СПЧ ООН сформировал комиссию Голдстоуна для установления фактов военных преступлений Израиля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Международный уголовный суд не замечает ситуацию с детьми в секторе Газа, о которой говорит весь мир, но абсурдную раздувает историю с обвинениями в адрес России.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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