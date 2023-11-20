Число погибших в Газе с начала эскалации конфликта превысило 13,3 тыс

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Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 13,3 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр правительства анклава.

Уточняется, что среди погибших – более 5,6 тысячи детей. Ранения получили свыше 31 тысячи человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

17 ноября СМИ писали, что палестинское движение ХАМАС и власти Израиля согласились на трехдневное перемирие в секторе Газа. Позже Израиль и ХАМАС сообщили, что стороны 19 ноября не подписывали соглашение о прекращении огня и освобождении нескольких заложников из Газы.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ