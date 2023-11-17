ХАМАС и Израиль достигли соглашения о трехдневном перемирии – СМИ

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Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля согласились на трехдневное перемирие в секторе Газа. Об этом сообщает Al Arabiya.

По информации телеканала, Израиль также одобрил переправку в анклав ограниченного количества топлива, контролировать процесс будет ООН.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что движение ХАМАС прекратило обсуждать с израильской стороной освобождение заложников. По его словам, палестинцы не предоставили никаких сведений о здоровье заложников.

До этого СМИ, ссылаясь на неназванного чиновника, отмечали, что ХАМАС в целом согласился освободить около 50 заложников. По условиям сделки, Израиль со своей стороны на три дня прекратит огонь в секторе Газа. Кроме того, он будет обязан освободить некоторых палестинских женщин и детей, которые содержатся в местных в тюрьмах, а также увеличить объемы поступающей в анклав гуманитарной помощи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям