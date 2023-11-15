ХАМАС готов освободить около 50 заложников – СМИ

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Палестинское радикальное движение ХАМАС в целом согласилось освободить около 50 заложников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

Согласно условиям сделки, Израиль со своей стороны на три дня прекратит огонь в секторе Газа. Кроме того, он будет обязан освободить некоторых палестинских женщин и детей, которые содержатся в местных в тюрьмах, а также увеличить объемы поступающей в анклав гуманитарной помощи.

Ранее главы РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре выступили за то, чтобы ХАМАС и Израиль немедленно прекратили кровопролитие, освободили заложников и предоставили доступ для гумпомощи в сектор Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям