Путин и президент Египта выступили за скорейшее освобождение заложников в Газе

Фото: kremlin.ru

Главы РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре выступили за то, чтобы ХАМАС и Израиль немедленно прекратили кровопролитие, освободили заложников и предоставили доступ для гумпомощи в сектор Газа. Об этом сообщается на сайте Кремля.

При этом Путин и Фаттах ас-Сиси выразили серьезную обеспокоенность значительным ростом жертв среди мирных граждан в Газе, включая детей и женщин. Кроме того, российский лидер поблагодарил египетского коллегу за всестороннюю помощь в эвакуации россиян из анклава.

Также президенты России и Египта выступили за разрешение мирными путями конфликта на Ближнем Востоке с помощью создания суверенного Палестинского государства.

"Констатирована созвучность подходов России и Египта к урегулированию ситуации в регионе путем создания на общепризнанной международно-правовой основе независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", – сказано в сообщении.

Уточняется, что Путин и Фаттах ас-Сиси будут держать контакт друг с другом из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и замглавы МИД России Михаил Богданов выразил благодарность послу Египта в Москве Назиху Нагари за помощь в эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Стороны обсудили также вопросы российско-египетского сотрудничества.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ