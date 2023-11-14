В МИД РФ выразили благодарность Египту за помощь в эвакуации россиян из Газы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и замглавы МИД России Михаил Богданов выразил благодарность послу Египта в Москве Назиху Нагари за помощь в эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Основное внимание было уделено обстановке в секторе Газа с упором на катастрофическую гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве", – сказано в заявлении по итогам встречи, прошедшей по требованию египетского посла.

Кроме того, Богданов и Нагари обсудили вопросы российско-египетского сотрудничества, в том числе и поддержание политического диалога, а также координацию на площадках ООН и в иных международных организациях.

Ранее помощник главы МЧС России Александр Коровин сообщил, что первая группа россиян в составе 70 человек прилетела 13 ноября в аэропорту Домодедово. При этом никому из них не понадобилась экстренная медпомощь.

14 ноября в МИД РФ заявили, что в Каире находятся порядка 100 граждан РФ и членов их семей, которые перешли через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Эвакуируемые готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ