Медпомощь эвакуированным из Газы россиянам во время полета не понадобилась – МЧС

Фото: МЧС РФ

Россиянам, которые были вывезены из сектора Газа, во время рейса из Каира в Москву не понадобилась экстренная медпомощь. Об этом заявил помощник главы МЧС России Александр Коровин, передает РИА Новости.

По словам Коровина, в самолете во время полета находилась группа сопровождения, которая в случае необходимости могла оказать медпомощь.

Борт МЧС с первой группой россиян сел в аэропорту Домодедово. Сейчас сотрудники ведомства и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям ожидают эвакуированных в аэропорту.

На месте организуют межведомственный оперштаб для помощи гражданам РФ с участием МЧС РФ и МИД РФ.

"Прибывших граждан планируется разместить в пунктах временного пребывания. Для них будет организовано питание, подготовлены теплые вещи. Особое внимание будет уделено детям", – сказано в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что колонна с первыми 70 россиянами, эвакуированными из анклава, отправилась в Каир. Отмечалось, что среди них была одна беременная женщина на позднем сроке, а также 27 детей.

Эвакуируемых допустили к перелету из Каира в Москву. В случае необходимости гражданам РФ окажут специализированную помощь.

В МЧС также сообщали о совместной с российскими дипломатами работе по эвакуации гражданского населения из анклава.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ