13 ноября, 22:28 (обновлено 13.11.2023 22:59)Политика
Медпомощь эвакуированным из Газы россиянам во время полета не понадобилась – МЧС
Фото: МЧС РФ
Россиянам, которые были вывезены из сектора Газа, во время рейса из Каира в Москву не понадобилась экстренная медпомощь. Об этом заявил помощник главы МЧС России Александр Коровин, передает РИА Новости.
По словам Коровина, в самолете во время полета находилась группа сопровождения, которая в случае необходимости могла оказать медпомощь.
Борт МЧС с первой группой россиян сел в аэропорту Домодедово. Сейчас сотрудники ведомства и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям ожидают эвакуированных в аэропорту.
На месте организуют межведомственный оперштаб для помощи гражданам РФ с участием МЧС РФ и МИД РФ.
"Прибывших граждан планируется разместить в пунктах временного пребывания. Для них будет организовано питание, подготовлены теплые вещи. Особое внимание будет уделено детям", – сказано в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось, что колонна с первыми 70 россиянами, эвакуированными из анклава, отправилась в Каир. Отмечалось, что среди них была одна беременная женщина на позднем сроке, а также 27 детей.
Эвакуируемых допустили к перелету из Каира в Москву. В случае необходимости гражданам РФ окажут специализированную помощь.
В МЧС также сообщали о совместной с российскими дипломатами работе по эвакуации гражданского населения из анклава.
РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ
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