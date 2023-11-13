Состояние эвакуированных из сектора Газа россиян удовлетворительное – Минздрав

Фото: МЧС России

Медики оценивают состояние 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Среди них – одна беременная женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет. Самому маленькому – три месяца.

Всех 70 эвакуируемых допустили к перелету Каир – Москва. В пути их будут сопровождать врачи. В случае необходимости россиянам окажут специализированную помощь.

Врач – анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, проводивший первичный осмотр россиян, прибывших через расположенный на границе анклава и Египта КПП "Рафах", сообщил, что состояние эвакуированных нормальное, однако все они в большей или меньшей степени страдают от обезвоживания.

Также он сообщил, что из-за нехватки в блокированном Израилем анклаве лекарств у многих прибывших в Каир обострились хронические заболевания.

Известно, что всего в списки на эвакуацию из сектора Газа в Египет включены 103 гражданина России. В документе числятся обладатели двойного гражданства, а также палестинские граждане, связанные супружескими или родственными узами с россиянами.

Всего в списках значится 421 человек. В них, помимо россиян, включили граждан и подданных Иордании, Испании, Марокко, Нидерландов, Перу, США и Швеции.

Ранее стало известно, что колонна с первыми 70 россиянами, эвакуированными из сектора Газа, отправилась в Каир.

Эвакуацию россиян из сектора Газа, где с 7 октября идут боевые действия с Израилем, организовали 12 ноября. Из 70 вывезенных с территории палестинского региона 38 – дети.

В МЧС ранее сообщали об организации совместно с российскими дипломатами работы по эвакуации мирного населения из сектора Газа. В ведомстве уточнили, что людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также предоставляют им питание и воду. В оперштабе им помогут оформить необходимые документы для дальнейшего перелета.

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