РФ предпринимает усилия по освобождению россиян из плена ХАМАС

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РФ предпринимает усилия по вопросу освобождения своих граждан из плена радикальной палестинской организации ХАМАС, однако сейчас стороны конфликта предлагают неприемлемые друг для друга условия. Об этом российский диппредставитель в Израиле Анатолий Викторов сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас есть каналы связи с теми сторонами, которые могут принять решение. Но, к сожалению, с обеих сторон выдвигаются неприемлемые друг для друга условия", – заявил он.

Вместе с этим Викторов отметил, что предложение Москвы об организации встречи по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС на уровне региональных министров все еще актуально. Посол добавил, что какие-либо решения должны предлагаться "не из-за океана". В этом вопросе ключевую роль должны играть региональные державы, заключил дипломат.

Утром 10 ноября стало известно, что россияне, которые должны покинуть территорию Газы, начали пребывать на контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Одобрение со стороны Израиля для выезда из анклава получили уже более 80 граждан РФ.

Параллельно с этим в прессе распространилась информация, что выехать из Газы готовы 500–700 граждан России. Россиянка Елена аль-Хор, ожидающая эвакуацию, рассказала, что покинуть анклав были намерены в том числе белорусы и казахи.

Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что власти смотрят на перспективы эвакуации россиян из Газы "со сдержанным оптимизмом".

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ