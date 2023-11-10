Россияне, которые должны покинуть сектор Газа, начали пребывать на КПП "Рафах"

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Россияне, которые должны покинуть сектор Газа, начали пребывать на контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом, сообщает РИА Новости.

Одобрение со стороны Израиля для выезда из Газы получили более 80 граждан РФ. Группа из представителей российского посольства в Египте и МЧС РФ будет ожидать россиян на египетской стороне.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что выехать из анклава готовы 500–700 граждан России. По словам россиянки Елены аль-Хор, которая ожидает выезда на границе, покинуть сектор Газа хотели также белорусы и казахи.

Гражданам РФ, находящимся в списках на эвакуацию, сообщили о возможности выехать в российском посольстве в Рамалле. По словам россиянки Ольги Аслем, ей позвонили накануне вечером из дипведомства и сказали, что она и ее дети в списках. Сама гражданка и ее семья на момент разговора находились в городе Хан-Юнис, расположенном на юге анклава.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Из-за израильских бомбардировок сектора Газа погибли 10 812 человек, среди которых не менее 4 412 детей.

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