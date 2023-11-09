Число погибших в секторе Газа превысило 10,8 тысячи

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Число погибших в секторе Газа с момента обострения палестино-израильского конфликта возросло до 10 812 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Среди погибших не менее 4 412 детей. Число раненых составило 26 905.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Согласно последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ