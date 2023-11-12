МЧС РФ сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа

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МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа. В настоящее время пункт пропуска пересекают граждане РФ, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"На протяжении недели оперативная группа МЧС РФ проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта", – отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также предоставляют им питание и воду.

В частности, всех россиян, которые пересекут сегодня границу, направят в Каир. Там организуют оперативный штаб МЧС РФ. Гражданам помогут оформить необходимые документы.

Утром 10 ноября стало известно, что россияне, которые должны покинуть территорию Газы, начали пребывать на контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Одобрение со стороны Израиля для выезда из анклава получили уже более 80 граждан РФ.

Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что власти смотрят на перспективы эвакуации россиян из Газы "со сдержанным оптимизмом".

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ