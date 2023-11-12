Первые 70 эвакуированных из Газы россиян отправились в Каир

Фото: МЧС России

Колонна с первыми 70 россиянами, эвакуированными из сектора Газа на фоне обострения арабо-израильского конфликта, отправилась в Каир. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб. Людям будет оказана необходимая помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов", – говорится в сообщении.

По дороге в Каир россиян будут сопровождать медики и психологи МЧС. Всех эвакуированных обеспечили питанием и водой.

Эвакуация россиян из сектора Газа, где с 7 октября идут боевые действия с Израилем, организовали 12 ноября. Из 70 вывезенных с территории палестинского региона 38 – дети.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что всего в списках на эвакуацию из Газы числятся более тысячи человек. Порядка 300 присутствующих в списках не достигли совершеннолетия.



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