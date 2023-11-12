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12 ноября, 17:24

Политика

Захарова заявила, что в списки на эвакуацию из Газы попали более тысячи человек

Фото: МЧС России

Более тысячи человек изъявили желание покинуть сектор Газа из-за обострения ближневосточного конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Более 1 000 человек записались в списки на эвакуацию", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

По словам дипломата, среди лиц, желающих покинуть Газу, есть россияне. Кроме того, в числе записавшихся на эвакуацию присутствуют 300 человек младше 18 лет.

Ранее из сектора Газа начали эвакуировать граждан России. К настоящему времени регион покинули более 70 россиян. Они пересекли КПП "Рафах" и сейчас находятся в Египте.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября после ракетной атаки ХАМАС на приграничные районы Израиля. Более 240 человек с территории еврейского государства были захвачены группировкой в плен.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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