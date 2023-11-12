В Газу въехали свыше 850 грузовиков с гуманитарной помощью – ЦАХАЛ

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Более 850 грузовиков с гуманитарной помощью к настоящему времени въехали в сектор Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил представитель ЦАХАЛ, Израиль продолжает оказывать помощь Газе.

"Помощь приходит не из Израиля, но мы содействуем ей ежедневно. Все больше грузовиков входит в сектор Газа. К настоящему моменту более 850 из них въехали в сектор Газа", – сообщил он.

Грузовики доставляют в Газу продукты питания, медикаменты, оборудование для убежищ, палатки, временные дома, воду. Как отметил Конрикус, речь идет о 6 тысячах тонн продовольствия, 2,5 тысячи тонн различного медицинского оборудования.

Ранее Конрикус сообщил, что вооруженные силы Израиля уничтожили более 150 тоннелей и других подземных объектов ХАМАС в ходе наземной операции. Он отметил, что боевики ХАМАС используют тоннели для хранения боеприпасов, а также для проведения неожиданных атак на израильских военных.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".