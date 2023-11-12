Армия Израиля уничтожила более 150 тоннелей ХАМАС

Фото: Leo Correa/AP Photo

Вооруженные силы Израиля уничтожили более 150 тоннелей и других подземных объектов ХАМАС в ходе наземной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. Его слова приводит ТАСС.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что Армия обороны Израиля продолжает поиски тоннелей и подземной инфраструктуры ХАМАС, так как боевики используют тоннели для хранения боеприпасов, а также для проведения неожиданных атак на израильских военных.

Ранее стало известно, что силы безопасности Израиля ликвидировали около 20 боевиков, занимавших ключевые должности в палестинском радикальном движении ХАМАС, с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".