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12 ноября, 06:42

Политика

Армия Израиля уничтожила более 150 тоннелей ХАМАС

Фото: Leo Correa/AP Photo

Вооруженные силы Израиля уничтожили более 150 тоннелей и других подземных объектов ХАМАС в ходе наземной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. Его слова приводит ТАСС.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что Армия обороны Израиля продолжает поиски тоннелей и подземной инфраструктуры ХАМАС, так как боевики используют тоннели для хранения боеприпасов, а также для проведения неожиданных атак на израильских военных.

Ранее стало известно, что силы безопасности Израиля ликвидировали около 20 боевиков, занимавших ключевые должности в палестинском радикальном движении ХАМАС, с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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