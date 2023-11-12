Больница "Аш-Шифа" в секторе Газа осталась без электричества

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Медицинский центр "Аш-Шифа" в секторе Газа была полностью отключен от электроснабжения из-за обстрелов израильских ВВС. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Сообщается, что район больницы подвергся массированной бомбардировке ВВС Израиля. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что жизни пациентов медицинского учреждения и укрывшихся там беженцев находятся в опасности.

В укрываются пациенты и беженцы. Кроме того, больница остро нуждается в лекарствах, медицинском оборудовании и топливе для генераторов.

Ранее сообщалось, что не менее 39 младенцев могут умереть в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа из-за отключения электричества. Как подчеркнула глава Минздрава Палестины, многим пациентам грозит смерть из-за нехватки необходимых препаратов.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".