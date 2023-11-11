Ожесточенные бои идут в окрестностях больницы "Аш-Шифа" в Газе – СМИ

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Израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Об этом сообщает иранское новостное агентство ISNA.

Сообщается, что в непосредственной близости от здания больницы "Аш-Шифа" идут бои. Персонал медучреждения не может покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

"Мы создадим братскую могилу в комплексе "Аш-Шифа", чтобы похоронить погибших, выйти на улицу возможности нет", – заявил представитель палестинского Минздрава.

СМИ сообщают, что из-за боестолкновений в медицинском комплексе было полностью отключено электричество.

Ранее стало известно, что из-за отсутствия топлива в ближайшее время может прекратить работу больница "Аль-Кудс" в секторе Газа. Сообщается, что 500 пациентов и раненых получат медицинскую помощь, но те, кто находятся в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах погибнут.