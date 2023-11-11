11 ноября, 06:02Политика
Ожесточенные бои идут в окрестностях больницы "Аш-Шифа" в Газе – СМИ
Фото: AP Photo/Leo Correa
Израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. Об этом сообщает иранское новостное агентство ISNA.
Сообщается, что в непосредственной близости от здания больницы "Аш-Шифа" идут бои. Персонал медучреждения не может покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.
"Мы создадим братскую могилу в комплексе "Аш-Шифа", чтобы похоронить погибших, выйти на улицу возможности нет", – заявил представитель палестинского Минздрава.
СМИ сообщают, что из-за боестолкновений в медицинском комплексе было полностью отключено электричество.
Ранее стало известно, что из-за отсутствия топлива в ближайшее время может прекратить работу больница "Аль-Кудс" в секторе Газа. Сообщается, что 500 пациентов и раненых получат медицинскую помощь, но те, кто находятся в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах погибнут.
Читайте также