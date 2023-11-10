Каждые десять минут в секторе Газа погибает ребенок – глава ВОЗ

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Каждые 10 минут в секторе Газа умирает один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса на заседании Совета Безопасности ООН.

Как сообщил Гебрейесус на заседании Совбеза ООН, посвященному ситуации на Ближнем Востоке, в секторе Газа убиты более 10 800 человек. По словам главы ВОЗ, почти 70% из них – это женщины и дети.

"В среднем в секторе Газа каждые 10 минут гибнет один ребенок", – сказал он.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Ранее глава Международного комитета Красного Креста Уильям Шомбург заявил, что система здравоохранения в секторе Газа достигла точки невозврата. Он призвал остановить нападения на объекты здравоохранения в Газе и защитить мирных жителей, пациентов и медицинский персонал.