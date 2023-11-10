Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками – СМИ

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Палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль договорились обменять 100 заложников, сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что стороны конфликта договорились обменять 100 палестинских женщин и подростков, которые находятся в тюрьмах Израиля, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Однако телеканал не указал временные рамки возможного договора. Также неизвестно, участвовали ли в соглашении между сторонами какие-либо посредники.

РФ предпринимает усилия по вопросу освобождения своих граждан из плена ХАМАС, однако сейчас стороны конфликта предлагают неприемлемые друг для друга условия, сказал российский диппредставитель в Израиле Анатолий Викторов.

Утром 10 ноября стало известно, что россияне, которые должны покинуть территорию Газы, начали пребывать на контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

Одобрение со стороны Израиля для выезда из анклава получили уже более 80 граждан РФ. Также в Каир прибыли два специальных борта для эвакуации россиян и граждан СНГ.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Согласно последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ