10 ноября, 16:55Политика
Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками – СМИ
Фото: AP Photo/Kin Cheung
Палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль договорились обменять 100 заложников, сообщает телеканал Al Hadath.
Отмечается, что стороны конфликта договорились обменять 100 палестинских женщин и подростков, которые находятся в тюрьмах Израиля, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
Однако телеканал не указал временные рамки возможного договора. Также неизвестно, участвовали ли в соглашении между сторонами какие-либо посредники.
РФ предпринимает усилия по вопросу освобождения своих граждан из плена ХАМАС, однако сейчас стороны конфликта предлагают неприемлемые друг для друга условия, сказал российский диппредставитель в Израиле Анатолий Викторов.
Утром 10 ноября стало известно, что россияне, которые должны покинуть территорию Газы, начали пребывать на контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.
Одобрение со стороны Израиля для выезда из анклава получили уже более 80 граждан РФ. Также в Каир прибыли два специальных борта для эвакуации россиян и граждан СНГ.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Согласно последним данным, число пленных составляет более 240 человек.
31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.
РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ
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