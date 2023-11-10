Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 11 тыс

Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

При израильских ударах по сектору Газа погибли 11 078 человек, пострадали более 27,4 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав анклава.

По данным ведомства, среди погибших значатся 4 506 детей, 3 027 женщин и 678 пожилых людей.

"Ранения различной степени получили 27 490 человек", – отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что россияне, которые должны покинуть сектор Газа, начали пребывать на контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Одобрение со стороны Израиля для выезда из Газы получили уже более 80 граждан РФ. Группа из представителей российского посольства в Египте и МЧС РФ будет ожидать россиян на египетской стороне.

В свою очередь, в СМИ появилась информация, что выехать из анклава готовы 500–700 граждан России. По словам россиянки Елены аль-Хор, которая ожидает выезда на границе, покинуть сектор Газа хотели также белорусы и казахи.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ