Система здравоохранения в Газе достигла точки невозврата – Красный Крест

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Система здравоохранения сектора Газа достигла точки невозврата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Международного комитета Красного Креста (МККК).

Жизни тысяч раненых и больных в секторе Газа находятся под угрозой, говорится в заявлении Красного Креста. Как сообщил глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург, перегруженная и испытывающая нехватку медикаментов система здравоохранения в Газе достигла точки невозврата.

Шомбург призвал остановить нападения на объекты здравоохранения в Газе и защитить мирных жителей, пациентов и медицинский персонал.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Ранее сообщалось, что при израильских ударах по сектору Газа погибли 11 078 человек, пострадали более 27,4 тысячи. Среди погибших значатся 4 506 детей, 3 027 женщин и 678 пожилых людей.