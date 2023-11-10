В МИД РФ оценили сроки эвакуации россиян через КПП "Рафах"

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Эвакуация граждан РФ через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом может пройти в течение не более трех дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

"Это зависит от пропускной способности самого КПП", – подчеркнул он.

Утром 10 ноября стало известно, что россияне, которые должны покинуть территорию Газы, начали пребывать на контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Одобрение со стороны Израиля для выезда из анклава получили уже более 80 граждан РФ.

Параллельно с этим в прессе распространилась информация, что выехать из Газы готовы 500–700 граждан РФ.

Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что власти смотрят на перспективы эвакуации россиян из Газы "со сдержанным оптимизмом".

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ