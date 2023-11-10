Нетаньяху заявил о планах сохранить постоянный военный контроль над Газой

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет следить за сохранением контроля над сектором Газа и не отдавать его другим сторонам. Об этом рассказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет портал Ynet.

Политик встретился с главами муниципалитетов, которые находятся в непосредственной близости от анклава. Нетаньяху уточнил, что местные власти попросили его внести ясность в вопросы, касающиеся будущего Газы после финала текущей военной операции ЦАХАЛ.

"Силы Армии обороны Израиля сохранят контроль над сектором, мы не отдадим его внешним силам", – заявил израильский премьер.

Ранее в СМИ писали, что радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились обменять 100 заложников. Стороны якобы согласовали обмен 100 палестинских женщин и подростков, которые находятся в тюрьмах Израиля, на 100 женщин и детей, удерживаемых радикалами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

В последний день октября Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

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