Макрон заявил, что удары Израиля по Газе не имеют оснований

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары, наносимые Израилем по сектору Газа, не имеют оснований и легитимности и призвал остановить их. Об этом сообщает ТАСС.

Как подчеркнул французский президент, фактически Израиль наносит удары по мирному населению Газы. Он призвал Израиль остановиться.

"Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Так что для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться", – заявил Макрон.

Президент Франции также отметил, что гуманитарная пауза и прекращение огня являются единственным выходом из ситуации в секторе Газа.

В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за судьбу населения Газы лежит исключительно на ХАМАС, а не на Израиле.

"Напомним, что Израиль вступил в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни израильтян и похитила более 200 израильтян", – приводит слова Нетаньяху ТАСС.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что каждые 10 минут в секторе Газа погибает один ребенок.